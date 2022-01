Fortsat usikkert hvornår forgiftede borgere kan starte forsøg

De borgere, der har fået giftige fluorstoffer ind i kroppen ved at spise kød fra Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening, skal være en del af et forsøg, der skal undersøge, om giftstofferne kan udskilles hurtigere fra kroppen ved hjælp af kolesterolsænkende medicin.

Men det er fortsat usikkert, hvornår de kan komme i gang med forsøget - til stor frustration for borgerne.

Sådan lyder det i DR's Radioavisen ved midnat torsdag.

Medicinen er nemlig fortsat i restordre, hvilket den har været i månedsvis. Det får forskerne bag forsøget til at starte forfra og søge om lov til at benytte sig af et andet lignende præparat i projektet. Det siger forskningsansvarlig overlæge Morten Lindhardt til Radioavisen.

- Vi har været nødt til at skifte. Vi skal ændre til et nyt produkt, og det er i forskningssammenhænge en større omgang at skulle ændre på alle godkendelserne for at måtte skifte produkt, siger han.

Videnskabsetisk Komité i Region Sjælland gav i september grønt lys til et forskningsforsøg med en del af de 187 borgere fra Korsør, der uforvarende har indtaget stoffet.

