Fortsat usikkert hvornår Sverige og Finland kan komme med i Nato

Forud for Nato-topmøde tør Natos generalsekretær ikke komme med tidsplan for Sverige og Finland.

Det er stadigt ikke muligt at opstille en tidsplan for, hvornår Finland og Sverige kan blive medlemmer af Nato.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde onsdag. Udtalelsen kommer forud for et to dage langt Nato-møde i Bruxelles og skal ses i lyset af Tyrkiet, der er imod at gøre de to nordiske lande til medlemmer af forsvarsalliancen.

Stoltenberg ser dog tegn på bevægelse, der måske kan løse uenighederne mellem Tyrkiet og de to nordiske lande:

- Jeg hilser det velkommen, at Finland og Sverige er klar til at adressere nogle af de bekymringer, som Tyrkiet har fremsat om indsatsen mod terror.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi arbejder på at finde en løsning, så Sverige og Finland hurtigt kan blive medlemmer af Nato, siger Jens Stoltenberg.

Nato holder i slutningen af juni et stort topmøde i Madrid for Nato-landenes stats- og regeringschefer. Men mødet skal ikke ses som en deadline for, hvornår der skal findes en løsning for Sverige og Finland, siger Stoltenberg.

Han havde ellers oprindeligt forventet, at Sverige og Finland ville tage næste skridt senest i forbindelse med topmødet. Men Tyrkiets indvendinger har ændret billedet.

- Jeg var mere optimistisk tidligere. For dengang havde vi ikke oplysninger om, at det ville blive et problem. Siden da har Tyrkiet udtrykt bekymringer, og derfor vil det tage mere tid, end vi havde forventet, siger Jens Stoltenberg.

Han har i de seneste dage besøgt bøde Sverige og Finland. Samtidig er han i kontakt med Tyrkiet.

- Vi skal adressere Tyrkiets bekymringer. Og det er præcis, hvad vi gør. Vi har positive signaler fra Finland og Sverige. Og vi arbejder tæt samme med vores allierede Tyrkiet for at finde en løsning, siger Jens Stoltenberg.

Tyrkiet mener, at Finland og især Sverige giver Det Kurdiske Arbejderparti (PPK) for let spil. PKK er på både EU's, USA's og Tyrkiets terrorliste.

Sverige er dog dybt optaget af at bekæmpe terrorisme, forsikrede Magdalena Andersson på et pressemøde mandag med Jens Stoltenberg:

- Der er ikke nogen tvivl om Sveriges vilje til at bekæmpe terrorisme, sagde Magdalena Andersson.

Hun pegede desuden på, at ny lovgivning træder i kræft 1. juli. Den vil styrke indsatsen mod terror yderligere.

/ritzau/