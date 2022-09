Fortsatte kampe ved Zaporizjzja bekymrer atomchef

Atomkraftværket Zaporizjzja er mærket af de mange bombardementer, som stadig foregår i den del af Ukraine, hvor det ligger.

Det siger chefen for det Internationale Atomenergiagentur, Rafael Grossi, fredag aften på et pressemøde i Wien.

- Den militære aktivitet og operationer er stigende i den del af landet, og det bekymrer mig meget, siger Grossi.

Han vil i begyndelsen af næste uge aflevere en rapport om sikkerheden på værket, skriver Reuters.

Værkets "fysiske integritet" er blevet krænket adskillige gange, tilføjer IAEA-chefen.

Men det ukrainske personale på stedet arbejder "på beundringsværdig vis" sammen med de russiske styrker, der har indtaget området og kontrollerer atomkraftværket, siger Grossi ifølge BBC.

Det på trods af, at der er spændinger mellem de to sider på grund af krigen.

Grossi stod i spidsen for den gruppe på 14 inspektører, der besøgte atomkraftværket torsdag.

Seks af dem befinder sig stadig på atomkraftværket. Og to kommer til at blive der på længere sigt, bekræfter IAEA-chefen.

Den faste tilstedeværelse kommer til at have stor værdi og gøre en enorm forskel, siger Grossi.

- Hvis der sker noget, rapporterer de det til os. Det er ikke længere et spørgsmål om, at "A sagde det og B sagde det modsatte".

Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at beskyde atomkraftværket, der er Europas største.

Ukraine har også beskyldt Rusland for at have fjernet militært udstyr fra området ved atomkraftværket, inden IAEA's inspektører kom på besøg.

/ritzau/