Fortsatte protester rammer Hongkongs turisme hårdt

Antallet af turistbesøg i uroplagede Hongkong faldt i august med 40 procent i forhold til sidste år.

Mens store protester fortsætter ufortrødent i Hongkong, så holder turister sig i stigende grad fra at besøge regionen.

Antallet af besøgende turister i Hongkong faldt i august således med 40 procent i forhold til samme måned sidste år. Det oplyser Hongkongs finansminister, Paul Chan, i et blogopslag ifølge det britiske medie BBC.

Det er et tegn på økonomiske konsekvenser af de demonstrationer, der for alvor tog fart i begyndelsen af juni.

Her protesterede borgerne i Hongkong over et nyt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Lovforslaget blev siden trukket tilbage, og onsdag i sidste uge blev det officielt droppet. Alligevel er protesterne fortsat.

Demonstranterne frygter en øget kinesisk indflydelse i regionen.

/ritzau/