Forud for slag om Kherson: Russere evakuerer de næste dage

Op mod 60.000 indbyggere i den ukrainske by Kherson skal evakueres, efter at russiske styrker har tabt terræn.

De russiskkontrollerede myndigheder i den ukrainske by Kherson er begyndt en evakuering af indbyggerne. Det sker, efter at ukrainske styrker har klemt de russiske og prorussiske styrker 20-30 kilometer tættere på byen.

Det beretter den fungerende guvernør i den russiskbesatte del af regionen Kherson ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

- Ifølge vores estimater har vi planer om at flytte 50.000 til 60.000 indbyggere til den anden bredside (af floden Dnipro, red.) eller til andre russiske regioner, hvis de ønsker det, siger guvernør Vladimir Saldo ifølge Tass.

Evakueringen skal foregå over de næste seks dage, fortæller Saldo videre ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig har hele den prorussiske og russiskinstallerede administration forladt byen.

Saldo begrunder behovet for at evakuere civile fra byen med, at det skal holde befolkningen tryg og tillade, at militæret kan handle "resolut".

- Vi forventer et angreb, og den ukrainske side gør ikke noget for at skjule det, siger Saldo ifølge Reuters.

Kherson ligger på den nordvestlige bred af floden Dnipro i det sydlige Ukraine. Før Ruslands invasion af Ukraine havde byen over 250.000 indbyggere.

Mens ukrainske styrker stille og roligt har rykket frem mod Kherson, har Rusland indledt angreb på særligt det ukrainske energinetværk.

Samtidig er atomkraftværket i Zaporizjzja under russisk kontrol. Her fortæller lederen af kraftværket, at flere af hans medarbejdere stadig er tilbageholdt.

Det fortæller han til nyhedsbureauet AFP onsdag.

- Flere end 150 af de ansatte har været taget til fange, siger han.

Det er siden Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af februar.

- Flere af dem er siden blevet løsladt, men der er stadig nogen, hvis skæbne er ukendt.

