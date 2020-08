Forulykket fly i Indien missede landingsbanen grundet uvejr

18 er døde, og mindst 16 alvorligt kvæstede, efter at fly forulykkede ved landing fredag under uvejr i Indien.

Et fly fra Air India med 190 personer om bord blev påvirket af kraftig regn og voldsomme vindstød, inden det fredag forulykkede i lufthavnen ved byen Kozhikode i det sydvestlige Indien.

Det oplyser myndigheder lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

I alt har 18 personer mistet livet i forbindelse ulykken. 16 er alvorligt kvæstede.

Flyet fløj fra Dubai, hvor det skulle hente indere hjem, som var strandet i landet på grund af coronapandemien.

Det var tilsyneladende vejret og den dårlige sigtbarhed, der var skyld i styrtet.

Flyet missede landingsbanen ved landing og forulykkede. Billeder fra ulykkesstedet dagen derpå viser et fly, der er brækket over i to dele.

Blandt de dræbte er flyets to piloter.

/ritzau/