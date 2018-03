Forulykket fly i Nepal har før været under SAS-vinger

Mandag er mindst 50 omkommet i et flystyrt i Kathmandu i Nepal. Flytypen har SAS droppet for år tilbage.

Et fly, som mandag er styrtet ned i en lufthavn i Kathmandu i Nepal, har tidligere fløjet for SAS.

Det skriver flymediet Check-in. Flyet er af typen Bombardier Dash 8 Q-400, og det flyver nu for US-Bangla Airlines.

SAS satte i 2007 alle fly af denne type på jorden efter tre landingsuheld med få måneders mellemrum.

- De ulykker var relateret til evnen til at sætte hjulene ud og tage dem op før og efter landing. Man fik forstået, hvad der var galt, og fik det rettet, siger flyekspert Paul Hulme Harrison, talsmand for foreningen IDA Fly.

Ifølge Check-in blev det forulykkede fly produceret i 2001, hvor det blev indregistreret hos SAS i Sverige. I 2014 fik det bangladeshiske flyselskab US-Bangla flyet i flåden.

I 2015 var flyet også involveret i en mindre ulykke i lufthavnen Saidpur i Bangladesh, hvor det kørte af banen efter landing.

Ingen af passagererne og besætningsmedlemmerne kom til skade, men flyet blev beskadiget i højre side af landingsstellet.

Flyet blev dog taget i brug igen, og mandag styrtede det ned i den internationale lufthavn Tribhuvan i Kathmandu.

Ifølge Reuters oplyser en militærtalsmand, at mindst 50 er omkommet i styrtet, som skete, da det skulle lande i lufthavnen.

Flyet styrtede ned på en fodboldbane i den østlige del af lufthavnen. Efterfølgende brød det i brand, og redningsmandskab kom til stedet.

Flyet lettede fra Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, og det styrtede ned i Kathmandu klokken 14.20 lokal tid.

Foruden det forulykkede fly har US-Bangla Airlines to andre fly af samme flytype, som tidligere har været under SAS-vinger.

Det bangladeshiske selskab har også et fjerde fly af samme type, som det har leaset fra et andet selskab.

Trods de små ulykker hos SAS føler flyentusiasten Paul Hulme Harrison sig stadig tryg ved at flyve med flytypen.

- Jeg føler mig tryg, for den er bygget i Canada efter internationale krav, så er jeg ikke nervøs for at flyve.

- Det er ikke uden risiko at rejse, men der, hvor der er risikabelt, vil jeg mene, at det altid er sikrest at flyve, siger han.

/ritzau/