Forurening dræber hvert år ni millioner mennesker

Blandt klodens største dræbere er forurening, konkluderer forskere. Hovedparten dør i fattige lande.

Forurening koster hvert år millioner af mennesker livet. I 2015 var forurening således skyld i ni millioner dødsfald globalt. Det er tre gange så mange, som aids, tuberkulose og malaria er skyld i tilsammen.

Tallene stammer fra en arbejdsgruppe etableret af det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet.

The Lancet Commission on Pollution and Health er et toårigt initiativ, som forsøger at skabe øget opmærksomhed om de menneskelige omkostninger ved forurening.

Årligt dør omkring 55 millioner mennesker verden over. Et ud af hver sjette dødsfald tilskrives forurening, fremgår det af en artikel i The Lancet.

Det står især slemt til i udviklingslande ifølge forskerne.

Indien klarer sig dårligst. Her lider 2,5 millioner mennesker en tidlig død på grund af forurening efterfulgt af Kina med 1,8 millioner årlige dødsfald.

- Folk i fattigere lande - eksempelvis bygningsarbejdere i New Delhi - er mere udsatte for luftforurening og mindre i stand til at beskytte sig mod det, fordi de går, cykler eller kører i bus til arbejdspladser, der også kan være forurenede, siger Karti Sandilya, en af artiklens forfattere.

I mere velstående lande derimod bevæger mange personer sig mellem arbejde og hjem i biler eller andre transportmidler med aircondition, nævner han.

At være udsat for svær luftforurening, især gennem flere år, kan føre til blandt andet hjertesygdomme og forskellige former for kræftsygdomme.

Over 40 sundheds- og miljøeksperter bidrager til at afdække de menneskelige omkostninger ved forurening i The Lancets arbejdsgruppe.

Forskerne opfordrer regeringer i de lande, som er hårdest ramt, til at reagere og beskytte borgerne bedre.

- Med globalisering er minedrift og fremstillingsvirksomheder flyttet til fattigere lande, hvor miljølove og håndhævelsen af dem kan være slap, siger Karti Sandilya.

/ritzau/Reuters