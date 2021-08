Forvirrede storke mister livet under græske skovbrande

Storke, der krydser Grækenland på vej til Afrika, er blevet ofre for skovbrandene, der har raset over landet i den seneste uge.

Røgen og flammerne fra brandene har nemlig desorienteret storkene i sådan en grad, at de risikerer at fare vild, blive såret og i værste fald dø.

Det oplyser en dyreorganisation, der tager sig af vilde, sårede dyr i hovedstaden Athen.

Hvert år i august krydser et stort antal storke Attika-regionen, hvor Athen ligger.

Fuglene er blevet forvirret af det uigenkendelige bymiljø som følge af brandene, og mange er døde efter at have fløjet ind i elledninger og strømmaster.

- Det er første gang, at vi har haft så mange døde storke i Athen. Folk finder døde storke på deres græsplæner, sider lederen af dyreorganisationen Anima, Maria Ganoti.

Hun siger videre, at der i de sidste tre dage er blevet fundet døde fugle i områder, som storkene aldrig ville have været i under normale omstændigheder.

Skovbrande har raset over hele Grækenland den seneste tid, efter at landet er blevet ramt af den værste hedebølge i 30 år.

I weekenden krævede brandene de to første liv, mens adskillige andre er såret.

/ritzau/