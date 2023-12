Fossil udfasning stadig fraværende i nyt COP-udkast

Efter en lang nat med intense forhandlinger ved klimatopmøde i Dubai har formandskabet for COP28 udsendt et nyt udkast til en aftale onsdag morgen.

Det nye forslag til et internationalt klimakompromis indeholder dog ikke den for Vesten så højt prioriterede sætning om en "udfasning af fossile brændstoffer".

I stedet er formuleringen vægtet anderledes med fokus på en "omstilling væk fra fossile brændstoffer i energisystemerne" for at opnå en nettonul-udledning i 2050.

Det understreges, at det skal ske på en retfærdig måde, hvilket referer til balancen mellem rige og fattige lande.

Ifølge Mattias Söderberg, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp og mangeårig COP-iagttager, er udkastet ikke godt nok.

Der mangler en stærkere og mere forpligtende ramme.

- Det er ikke noget man skal, men noget, som landene opfordres til. Det gør, at det er op til hvert land, hvad man vil gøre fra den ønskeliste, man kan vælge ting fra, siger han.

Han peger på, at landenes nationale omstændigheder og tilgange skal tages i betragtning. Men det er op til landene selv, hvad der gælder for dem i det nye udkast.

- Man kan sagtens sige, at i vores land er olie så vigtigt for os, at det her ikke er en prioritet. Så det åbner et smuthul, der gør 1,5-gradersmålet meget svært at nå.

Der bliver også lagt vægt på at opfordre til handling allerede i dette årti.

Det nye udkast til en aftale rummer også mål om at tredoble vedvarende energi og fordoble energieffektivitet i 2030, som sammen med udfasning af fossile brændstoffer har været en dansk nøgleprioritet.

I det tidligere udkast lød en afgørende formulering, at der skulle "reduceres" produktion og forbrug af fossile brændstoffer for at opnå nettonul-udledning i 2050.

Samtidig var der en række forbehold om afbødende tiltag og manglende forpligtelse til at handle, som gjorde, at vestlige lande inklusive Danmark ikke var tilfredse.

Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, udtrykte skarp kritik af, at det første forslag ikke var ambitiøst nok.

Det var særligt kritisk, at der foran alle klimatiltagene stod en formulering om, at landene "kan" vælge at gøre det.

Samtidig understregede han, at det ikke skal blive en stædig slåskamp om specifikke ord, hvis de betyder det samme og er ambitiøse nok.

Spørgsmålet er nu, om det er tilfældet med det nye udkast.

Landenes forhandlere er endnu ikke mødt ind på klimatopmødet til en ny dag med forhandlinger.

/ritzau/