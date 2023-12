Fossile brændsler med i vedtaget COP-aftale

Efter lange forhandlinger er en aftale på plads ved klimatopmødet COP28, og det blev en historisk en af slagsen.

For første gang er de fossile brændsler nævnt i en COP-aftale.

Som en del af en global indsats opfordres landene til at bidrage til en omstilling væk fra fossile brændsler i energisystemerne.

Det skal være med til at opnå en nettonul-udledning i 2050.

Foran sætningerne om klimahandling står, hvor forpligtende punkterne er.

Her er aftalen endt med en formulering, der bruger ordene "calls upon", og at landene skal "contribute", bidrage, med de nævnte klimapolitiske handlinger.

Det betyder, at handlingerne betragtes som et bidrag og ikke som en forpligtelse.

/ritzau/