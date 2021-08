Foto af sidste soldat fra USA i Afghanistan går verden rundt

Et billede af den sidste amerikanske soldat, der i ly af natten mandag går om bord på det sidste amerikanske evakueringsfly ud af Kabul, er blevet genstand for stor opmærksomhed.

Hos en række store medier - blandt andet BBC, NBC News og CNN - har det grønlige og grynede billede, som er taget med nattesyn, tirsdag en fremtrædende placering.

Billedet er af general Chris Donahue, som er fra den 82. luftbårne division.

Det blev frigivet af det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, natten til tirsdag dansk tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Soldaten er fuld i kampuniform, bærer briller med nattesyn oven på sin hjelm og har et gevær på sig.

Flere medier trækker paralleller til Ruslands exit fra Afghanistan for over 30 år siden.

- Som et øjeblik i historien kan billedet af Donahues afrejse placeres på linje med et af en sovjetisk general, der førte en bevæbnet kolonne over Venskabsbroen til Usbekistan, da Den Røde Hær endeligt trak sig ud af Afghanistan i 1989, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sidste amerikanske fly forlod lufthavnen klokken 23.59 mandag lokal tid.

Med tilbagetrækningen af de sidste amerikanske soldater er der sat punktum for cirka 20 års krig i Afghanistan.

Den kaotiske tilbagetrækning under Talibans hastige fremmarch har været genstand for kritik.

Evakueringsindsatsen fik ifølge nyhedsbureauet Reuters bragt omkring 123.000 civile ud af Afghanistan.

Men titusinder af personer, som har hjulpet vestlige lande i Afghanistan, menes fortsat at befinde sig der.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har tirsdag ifølge AP sagt, at der er færre end 200 amerikanere, som ønsker at forlade Afghanistan, der ikke kom med på de sidste fly.

Storbritannien har vurderet, at antallet af briter i Afghanistan er "nogle få hundrede". Det vides ikke, hvor mange af dem der fortsat ønsker at være der.

/ritzau/