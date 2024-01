Foto uden tørklæde udløser to års fængsel i Iran

En forretningsindehaver i Iran er blevet idømt to års fængsel, efter at hun offentliggjorde et foto, hvor hun ikke bærer tørklæde.

Den dømte kvinde, Zeinab Khenyab Pour, var tidligere i en anden sag blevet idømt tre måneders fængsel for "propaganda mod staten".

Den dømte kvinde fra det sydvestlige Iran har vakt opsigt i forbindelse med landsomfattende protester, hvor myndighederne lukkede hendes butik.

I september 2022 førte den unge kurdiske kvinde Mahsa Amininis død i politiets varetægt til landsomfattende uroligheder. Det var navnligt kvinder, der gik på gaden for at protestere mod det islamiske system og navnligt mod det moralske politi.

Mahsa Amini blev anholdt og døde i politiets varetægt, efter at en lok af hendes hår havde været synlig på gaden.

De efterfølgende uroligheder rystede store dele af Iran, indtil de blev brutalt standset af regimet.

Iransk politi konfiskerede før nytår det prisbevis, der fulgte med EU-Parlamentets menneskerettighedspris, Sakharovprisen, som blev tildelt Mahsa Amini .

Det meddelte menneskeretsgruppen Hengaw, der har kontor i Norge, lørdag.

Aminis advokat, Mohammed Saleh-Nikbakht, modtog i sidste måned prisen på vegne af Amini og den protestbevægelse, som hendes død har udløst i Iran.

Iranske myndigheder havde givet Mahsa Aminis familie forbud mod at rejse til Frankrig og modtage årets Sakharov-pris.

Saleh-Nikbakht ville give prisen til Aminis familie, men blev stoppet, da han ankom til Teheran lufthavn.

