Fox afviser instruks om ikke at kalde Biden valgt præsident

Fox News, som traditionelt har været positivt stemt over for præsidenten, har været under pres ved valget.

Tv-stationen Fox News afviser at have instrueret værter i ikke at kalde demokraten Joe Biden "president-elect" - den valgte præsident.

CNN skrev ellers tidligere fredag lokal tid, at der findes to interne Fox-meddelelser, der instruerer værter i ikke at bruge vendingen "president-elect" om Biden, hvis han i prognoserne når over de 270 påkrævede valgmænd.

I stedet skulle værterne sige, at "Biden har nok valgmænd til at vinde præsidentembedet".

Men Fox News skriver i en meddelelse, at der "ikke været nogen interne beskeder eller redaktionel vejledning" fra stationen i sagen. Fox har ikke ønsket at give yderligere forklaring.

Hvis der på et tidspunkt har været en redaktionel politik om emnet, er den dog ikke blevet efterlevet af Fox-værterne i løbet af fredagen.

Her blev Biden flere gange beskrevet som potentiel "president-elect".

Donald Trumps forsøg på at så tvivl om valgresultaterne har været en udfordring for tv-stationen, der traditionelt har været positivt stemt over for præsidenten.

Flere af stationens holdningsbaserede værter har støttet op om præsidentens påstande om valgsvindel. De har indtil videre ikke kunnet støttes med beviser.

Til gengæld har flere almindelige journalister på stationen udvist skepsis over for præsidentens udmeldinger.

/ritzau/dpa