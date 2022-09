Når Liz Truss i morgen tirsdag nejer foran dronning Elizabeth II for at modtage opgaven som premierminister og dermed leder af Hendes Majestæts regering, er det endnu et skridt på en meget lang rejse for briternes nye politiske førstekvinde.

Som ung studerende var Liz Truss formand for studentergruppen for De Liberale Demokrater ved universitetet i Oxford, hvor hun var berygtet for at komme med radikale forslag om blandt andet lovliggørelse af cannabis og ikke mindst afskaffelse af kongehuset.