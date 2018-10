Fra internethad til massemord i synagoge

Hvorfor oplever et fredeligt kvarter i Pittsburgh et massemord på 11 jøder i synagoge? Manden bag gerningen var tilsyneladende en antisemitisk tastaturkriger.

I minutterne før politiet i byen Pittsburgh lørdag modtog den første anmeldelse om et skyderi ved en synagoge, sendte en mand ved navn Robert Bowers tilsyneladende et opslag til det sociale medie Gab.

Opslaget rettede en kritik mod en jødisk nødhjælpsorganisation, som ifølge Bowers' opslag hjalp immigranter med at invadere USA. Opslaget sluttede med beskeden:

- Jeg kan ikke sidde her og se mit folk blive slagtet. Til helvede med hvordan I synes, at det ser ud. Nu rykker jeg ind.

Ifølge myndighederne stod han få minutter senere i synagogen Tree of Life i kvarteret Squirrel Hill med et AR-15-gevær, der beskrives som et semiautomatisk stormgevær, og tre håndvåben, skriver avisen New York Times.

I flere minutter skød han omkring sig i synagogen og dræbte mindst 11 og sårede flere. På vej ud af synagogen blev han mødt af politiets aktionsstyrke.

Betjentene og Bowers udvekslede skud, inden Bowers foretrak til et rum på anden etage, hvor han barrikaderede sig. Senere overgav han sig såret til politiet.

Angrebet har efterladt byen og lokalsamfundet i chok.

- Man kan ikke forestille sig, at sådan noget her vil ske. Der er bare ikke had i dette lokalsamfund, siger 15-årige Adina Faeder til lokalavisen Pittsburgh Tribune-Review.

Kvarteret har ifølge lokalavisen været centrum for storbyens jødiske miljø siden 1920'erne.

Myndighederne i Pittsburgh og det føderale politi, FBI, undersøger stadig, hvorfor et blodigt angreb pludselig lørdag slog ned i Squirrel Hills fredfyldte sameksistens.

I lokale og nationale medier i USA har opmærksomheden blandt andet rettet sig mod det opslag Robert D. Bowers lavede i minutter før angrebet.

Opslaget blev lavet på det sociale medie Gab, der slår sig op på at være et sted med ubegrænset ytringsfrihed.

Ifølge New York Times så mediet dagens lys, da en række ekstreme synspunkter ikke længere var velkommen på Facebook og Twitter.

Mediet har i en udtalelse taget skarp afstand fra Bowers.

- Gab tager utvetydigt afstand fra, hvad der er sket i Pittsburgh (lørdag) morgen, lød det i udtalelsen.

Blandt de mest populære opslag på det sociale medie er teorier om, hvordan medier, embedsværk og Det Demokratiske Parti i USA forsøger at snyde offentligheden.

En teori er, at sidste uges rørbomber sendt til en række demokrater og støtter af partier er et iscenesat stunt for at vække sympati for demokraterne ved det kommende midtvejsvalg.

Andre opslag kritiserer sanktioner mod holocaust-benægtere eller beskylder sociale medier og tech-giganter i USA for en sammensværgelse om at hjernevaske amerikanerne.

Robert Bowers' profil på siden er lukket ned. Men opslag fra hans side er blevet kopieret og delt. I et af dem kalder han jøder for "satans afkom".

Til New York Times advarer rabbineren Marvin Hier, som deltog i Donald Trumps indsættelsesceremoni, om, at de jødiske samfund i USA måske ikke har set det værste endnu.

- Jeg er bange for, at vi måske befinder os i begyndelse af, hvad man oplever i Europa - konstante anti-semitiske angreb, siger han til avisen.

