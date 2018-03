Fra komisk figur til magtfuld delstatschef

Bayerns nye ministerpræsident, Markus Söder, kræver hård flygtningepolitik

Markus Söder har på ét punkt noget tilfælles med en elefant: Den kristeligt sociale CSU-politiker, der i dag bliver valgt til Bayerns nye ministerpræsident, er tykhudet – især når det drejer sig om vittigheder vedrørende sin egen person.

Hvert år i marts afholdes den politiske kabaret Sing-spiel am Nockherberg i München, og her er Markus Söder satirikernes yndlingsoffer. Det er tradition, at Bayerns førende politikere overværer kabareten, og Markus Söder er altid en af dem, der ler højest i salen, når han ser sig selv karikeret på scenen som klovn eller underdanig tjener, der forsøger at sleske for den afgående CSU-formand, Horst Seehofer, som indtil i onsdags var Bayerns regeringschef.