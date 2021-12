Fra konservativ superstjerne til skandaleramt ekskansler: Østrigs Kurz trækker sig fra politik

Storhed og fald i et hæsblæsende tempo står skrevet hen over Sebastian Kurz’ politiske liv. Han erobrede kanslerembedet i Østrig som 31-årig og blev dermed verdens yngste regeringsleder. Han formede det konservative parti ÖVP i sit eget billede, løftede partiet ud af sin krise og op til magten og blev misundt og beundret af konservative toppolitikere i andre lande. Og kørte et tæt parløb med sin socialdemokratiske danske kollega, Mette Frederiksen, i EU.