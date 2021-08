To fra Myanmar anholdt i USA for planer om drab på ambassadør

To myanmarske statsborgere er blevet anholdt i New York. De er mistænkt for at have planlagt et voldeligt angreb på Myanmars FN-ambassadør.

Det oplyser anklagere i en erklæring fredag.

De to mænd på henholdsvis 20 og 28 år bor i New York og "planlagde at gøre skade på eller dræbe Myanmar faste repræsentant for FN", lyder det i erklæringen.

De kan begge risikere en fængselsstraf på op mod fem år.

Myanmars FN-ambassadør hedder Kyaw Moe Tun, og han blev udnævnt i 2018. Han er kendt som en skarp modstander af det militærkup, der fandt sted i Myanmar den 1. februar i år.

I forbindelse med kuppet overtog militæret magten i landet og afsatte den demokratisk valgte regering. Militæret indførte også undtagelsestilstand og har siden slået hårdt ned på demonstrationer og modstandere af kuppet.

Fra sin stilling i New York City har ambassadøren flere gange bedt om støtte fra det internationale samfund til at vælte militærjuntaen.

FN betragter fortsat Kyaw Moe Tun som Myanmars officielle udsending, selv om han blev afskediget af de militære ledere i februar.

En af de anholdte mænd skulle have haft kontakt med en våbenhandler i Thailand, der sælger våben til militæret i Myanmar.

I løbet af samtaler med våbenhandleren skulle det ifølge anklagerne være aftalt, at der skulle "gøres skade på ambassadøren i et forsøg på at tvinge ham til at gå af".

Hvis han nægtede det, ville de nu anholdte personer hyre mænd til at "dræbe ambassadøren".

En af de mistænkte beskyldes også for at have overført penge til den planlagte gerning.

Kyaw Moe Tun sagde onsdag i denne uge til Reuters, at han havde modtaget trusler, og at de amerikanske myndigheder havde øget sikkerheden omkring ham.

Ambassadøren har ikke kommenteret anholdelsen af de to mænd.

/ritzau/dpa