Fra næste uge må englænderne kramme igen

England lemper på reglerne og tillader nærkontakt med venner og familie. Også hoteller og pubber genåbner.

Fra på mandag i næste uge bliver det igen tilladt for englænderne at give deres venner og familie et kram.

Det meddeler den britiske premierminister, Boris Johnson, på et pressemøde mandag om lempelse af coronarestriktioner.

Bedre smittetal og en hurtig udrulning af vacciner har betydet, at planen for genåbning nu fortsætter ind i næste fase.

- Denne genåbning er et meget betydeligt skridt på vejen tilbage til normaliteten, siger Boris Johnson.

- Jeg er sikker på, at vi vil kunne gå videre, tilføjer han.

For første gang i over et år var der mandag ikke registreret nogen døde coronapatienter i England. Johnson peger også på, at antallet af indlagte er på det laveste siden juli.

Derfor vil der nu blive åbnet gradvist op. Pubber og restauranter kan fra på mandag igen byde gæsterne indenfor. Biografer, museer og koncertsteder kan holde arrangementer med et begrænset antal deltagere.

Fitnesscentrene må igen lave holdtræning, og hoteller og vandrehjem må tage imod overnattende gæster.

Privat kan op mod seks mennesker samles indendørs og op til 30, hvis det er udendørs.

Englænderne får desuden lov at rejse til og fra visse lande uden at skulle i karantæne bagefter.

Også reglerne om at holde afstand bliver lempet.

- Fra på mandag opdaterer vi retningslinjerne for tæt kontakt mellem venner og familie, så alle kan foretage deres egne valg om risiko, siger premierministeren.

Men Johnson beder befolkningen om stadig at passe på, at smitten ikke spreder sig.

- Mere end et år inde i pandemien ved vi alle, at tæt kontakt såsom kram er en direkte smittevej, minder han om.

- Så jeg vil bede jer om at tænke på jeres pårørendes sårbarhed, om de er blevet vaccineret med en eller to doser, og om der har været tid til, at vaccinen er begyndt at virke.

England udgør størstedelen af Storbritannien, der også omfatter Skotland, Wales og Nordirland. Men de enkelte regioner fastsætter deres egne coronatiltag.

/ritzau/dpa