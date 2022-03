Som et af de eneste lande, der har gode forbindelser til begge parter, forsøger Israel at placere sig som fredsmægler mellem Rusland og Ukraine.

Israel havnede i en ubekvem situation, da de russiske kampvogne begyndte at rulle over den ukrainske grænse. Mens vestlige demokratier enstemmigt stillede sig i kø for at fordømme Ruslands invasion og senere påførte landet omfattende sanktioner, udviklede krigen i Ukraine sig hurtigt til et reelt dilemma for regeringen i Jerusalem.