Fra proletarspise til kult: Tysk-tyrkisk döner fylder rundt

Den er opfundet af tyrkiske indvandrere, elsket af Tesla-milliardæren Elon Musk og har for længst skrevet sig ind i Tysklands kulturhistorie.

Vi taler om döner kebab (tyrkisk for “roterende grillet kød”), Tysklands populæreste fastfood, som i år kan fejre sin 50 års-fødselsdag. Et fladbrød fyldt med saftigt kød, salat, tomat, løg, indimellem kål og så meget sauce, at det løber ned ad hænderne, når man tager den første bid. En tysk-tyrkisk opfindelse, der har brødfødt fattige arbejdere, været omgærdet af skandaler, og som i dag har opnået større ikonisk status end berlinernes currywurst. Tyskerne tror, döneren er tyrkisk. Tyrkerne vil ikke rigtigt kendes ved den.