Fra terrorliste til ministerpost: Ny regering i Afghanistan

Tirsdag aften har bevægelsen Taliban præsenteret en ny afghansk regering.

Mest opsigt vækker den nye indenrigsminister, Sirajuddin Haqqani.

Han er leder af Haqqani-netværket. Både han og netværket optræder på USA's terrorliste og har tætte forbindelser til al-Qaeda.

Det fortæller Mona Kanwal Sheikh, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

Artiklen fortsætter under annoncen

- Haqqani-netværket er blevet en integreret del af Taliban. Det er en proces, der har været undervejs i nogle år. Tidligere opererede de adskilt, men var kendt for at have gode forbindelser til Taliban og specielt til al-Qaeda.

- De har ikke opereret uden for Afghanistan, men de har et omdømme for at have gode forbindelser til den pakistanske efterretningstjeneste. Historisk stod de for mobiliseringen af arabiske krigere i Afghanistan under Den Kolde Krig.

Haqqani-netværket har stået bag blodige anslag mod USA's og de vestlige landes styrker i Afghanistan.

Ny forsvarsminister bliver Mullah Mohammad Yaqoob. Han har ifølge Mona Kanwal Sheikh sammen med Haqqani anført Talibans militære operationer.

- Yaqoob er primært kendt for at være en militærkommandør. Han er ikke så gammel som de andre Taliban-profiler. Ham så man først omkring 2015, hvor han blev den nye militære chef i Taliban.

- Der er spekulationer omkring, hvilken rolle USA spillede i den udskiftning. Den tidligere militærkommandør var kritisk overfor forhandlingerne med amerikanerne.

- Sammen med Haqqani har Yaqoob ledet tilbageerobringen af Afghanistan, siger hun.

I spidsen for den nye regering sidder Mullah Mohammad Hassan Akhund. Han har ikke før nu været en så markant figur i Taliban, fortæller Mona Kanwal Sheik.

- Akhund er blandt de religiøse lærde, og han står i spidsen for det centrale religiøse beslutningsråd. Han har mest blandet sig i spørgsmål omkring offentlig ret og privat ret i henhold til sharia. Så han har ikke været nogen markant politisk figur.

- Han skal formentlig stå i spidsen for de religiøse anliggender og sikre, at beslutningerne holder sig indenfor Talebans udlægning af sharia, mens Abdul Ghani Baradar sandsynligvis kommer til at tegne Talebans politiske ansigt, siger hun.

Baradar bliver næstkommanderende i regeringen.

/ritzau/