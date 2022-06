Fra uvenner til venner: USA og Saudi-Arabien knytter nye bånd

Presset på olieprisen kan lette, efter Opec og Saudi-Arabien meddeler, at de øger produktionen af olie.

Når to saudiske delegationer senere på måneden kommer til USA, ventes det at markere en opblødning i forholdet mellem de to lande.

Ikke mindst efter De Olieeksporterende Landes Organisation (Opec) for få dage siden meddelte, at de vil øge produktionen af olie.

Opec's beslutning kan føre til faldende benzinpriser i USA og resten af verden oven på længere tids stigende priser som følge af krigen i Ukraine.

Forholdet mellem USA og Saudi-Arabien har været anstrengt, efter saudiske agenter i 2018 dræbte og parterede den saudiske kritiker Jamal Khashoggi på det saudiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præsident Joe Biden omtalte indtil for nylig den saudiske kronprins, Mohammad bin Salman, som en "paria" for hans rolle i forbrydelsen.

Men fredag ændrede den amerikanske præsident signal. Kilder tæt på ham sagde, at han besøger Saudi-Arabien i slutningen af juni.

- Hør engang, jeg ændrer ikke mit syn på menneskerettigheder, men som præsident for USA er det mit job af bringe fred, og hvis jeg kan gøre det, så er det, hvad jeg vil forsøge at gøre, sagde han om rejsen.

Den vil ligge i forlængelse af præsidentens rundrejse til Europa og Israel.

Som i Europa er prisen på benzin skudt voldsomt i vejret i USA. Biden hyldede derfor Opec's beslutning om at øge produktionen af olie hen over sommeren. Saudi-Arabien er det dominerende land i organisationen.

15. juni kommer en saudiske erhvervsdelegation til USA anført af handelsminister Majid bin Abdullah al-Qasabi. Den følges af en ny erhvervsdelegation to uger senere, oplyser kilder i det arabiske olieland.

/ritzau/Reuters