Fragtskib fra kollision med bro bestod to eftersyn i 2023

Fragtskibet "Dali", som tirsdag dansk tid kolliderede med Francis Scott Key-broen i USA, der i den forbindelse kollapsede, bestod to kontroleftersyn sidste år.

Det oplyser Singapores søfartsstyrelse ifølge det franske nyhedsbureau AFP i en pressemeddelelse.

- Fartøjets påkrævede klassifikationsselskabsmæssige og lovpligtige certifikater vedrørende fartøjets strukturelle integritet og udstyrets funktionalitet var gyldige, da hændelsen indtraf, skriver søfartsstyrelsen.

Med andre ord: Skibet var blevet synet og havde papirerne i orden.

"Dali" sejler under singaporeansk flag.

Fragtskibet var på vej fra Baltimore, som ligger på den amerikanske østkyst i delstaten Maryland, til Colombo i Sri Lanka, da det tirsdag dansk tid mistede motorkraft.

Den manglende kraft i propellerne gjorde skibet ude af stand til at skifte kurs og gjorde det umuligt for skibets besætning at undgå en kollision med Francis Scott Key-broen.

Inden fragtskibet ramte, nåede det at udsende et "mayday"-nødsignal.

Nødsignalet gav myndighederne tid til at få evakueret biler fra broen og få stoppet al biltrafik.

Det blev dog kort efter broens kollaps offentlig kendt, at der stadig befandt sig mennesker på broen, da den styrtede sammen.

Otte vejarbejdere arbejdede med at reparere huller i vejen på broen, og de blev ikke evakueret inden kollapset.

To af dem blev reddet, men seks blev meldt savnet, og blev genstand for en større eftersøgning i vandet omkring Baltimore.

Eftersøgningen blev kort efter midnat natten til onsdag indstillet, og håndværkerne blev formodet døde.

Den tid, de må have brugt i vandet, og vandets temperatur taget i betragtning, er det ifølge myndighederne meget usandsynligt, at de seks stadig er i live.

/ritzau/AFP