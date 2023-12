Fragtskib i Sortehavet rammer mine på vej efter ukrainsk korn

Et fragtskib, der sejler under panamaflag, er stødt på en mine i Sortehavet, da det var på vej for at losse korn i ukrainsk havn.

Det oplyser det ukrainske militær torsdag ifølge Reuters. Der udbrød brand på skibet - en bulk carrier.

Slæbebåde blev sendt til stedet, skriver Ukraines hær på beskedtjenesten Telegram.

- Fartøjet mistede styringen, og en brand brød ud på det øvre dæk, oplyses det.

En person er indlagt på hospitalet, og en anden har måtte behandles om bord skibet.

En aftale mellem Rusland og Ukraine med FN og Tyrkiet som mægler om eksport af korn via Sortehavet brød sammen tidligere i år, da Rusland trak sig ud.

Rusland har siden februar sidste år ført en angrebskrig mod Ukraine.

Men selv uden kornaftalen er det lykkedes Ukraine at opretholde eksporten via Sortehavet.

Ukraine er sammen med Rusland nogle af verdens største korneksportører.

/ritzau/Reuters