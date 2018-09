Frankrig anklager Rusland for satellitspionage

At forsøge at aflytte dine naboer er ikke kun uvenligt - det er spionage, siger den franske udenrigsminister.

Rusland forsøgte sidste år tilsyneladende at udspionere en fransk militærsatellit.

Til spionagen brugte russerne angiveligt en satellit, som er kendt for sin avancerede teknologi og blandt andet bruges til aflytning.

Det siger Frankrigs udenrigsminister, Florence Parly, under et besøg hos den franske rumfartsorganisation CNES i Toulouse fredag.

- Den (satellitten, red.) kom så tæt på, at vi mener, at den forsøgte at opfange vores kommunikation, siger hun.

- At forsøge at aflytte dine naboer er ikke kun uvenligt, det er spionage.

Udenrigsministeren fortæller videre, at de franske rumfartsmyndigheder tog "de nødvendige foranstaltninger" og fortsatte med at overvåge den russiske satellit, efter den havde forladt stedet.

I sidste måned anklagede USA russerne for at udvikle antisatellitvåben. Samtidig fortalte amerikanerne, at et rumobjekt opsendt af Rusland i oktober sidste år udviste "meget unormal adfærd".

/ritzau/AFP