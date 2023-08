Frankrig beholder 1000 soldater i Niger trods kup

Frankrig vil beholde omkring 1000 soldater i Niger, selv om der har været et kup i det afrikanske land.

Den franske udenrigsminister, Catherine Colonna, siger ifølge dpa, at situationen er rolig for de franske soldater, som er stationeret i Niger for at bekæmpe jihadistgrupper i Sahel-regionen.

Efter kuppet i Niger sagde en talsperson for juntaen, at landet havde afsluttet det militære samarbejde med den gamle kolonimagt Frankrig.

Det franske udenrigsministerium har reageret ved at slå fast, at aftalen om dets militære tilstedeværelse blev indgået med Nigers legitime styre, som er den eneste myndighed, Frankrig anerkender.Nigers folkevalgte præsident, Mohamed Bazoum, blev for nylig afsat og sat i arresten ved et militærkup.

Artiklen fortsætter under annoncen

Colonna siger, at Frankrig vil støtte landene i samarbejdsgruppen Ecowas i deres bestræbelser på at modarbejde kupmagerne.

Hverken Ecowas eller juntaen har udelukket militær magtanvendelse.

– Vi vil gribe ind, men vi vil ikke afsløre over for kupmagerne hvornår, hvor og hvordan det vil ske, siger Fatau Musah, som er Ecowas' kommissær for politiske sager, fred og sikkerhed.

Kuplederen i Niger, general Salifou Mody, har bedt den private russiske Wagner-styrke om hjælp. Det siger Wassim Nasr, journalist og analytiker ved den internationale tænketank The Soufan Center (TSC) til nyhedsbureauet AP.

Wagnergruppen er aktiv i adskillige afrikanske lande - heriblandt Mali.

Russiske lejesoldater beskyldes for grove menneskerettighedskrænkelser og drab på civile af menneskerettighedsgrupper.

Niger har spillet en central rolle for vestlige landes bekæmpelse af jihadister i Sahelregionen siden 2012.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA meddelte i weekenden, at landet holder pause med dets bistandsprogram i Niger.

USA har 1200 soldater i Niger, mens Frankrig har en militær styrke på 1500 mand.

Det franske udenrigsministerium siger, at "Nigers fremtid og stabiliteten i hele regionen er på spil".

I Nigeria, som har en 1500 kilometer lang grænse til Niger, er der i oppositionen tiltagende modstand mod Nigerias og andre Ecowas-landes planer om en militær intervention.

Ecowas, som blev oprettet i 1975, omfatter 15 lande, som arbejder sammen for udvikling af økonomisk samarbejde.

Gruppen har tidligere indført sanktioner mod Niger, og den kræver, at kupmagerne opgiver magten og genindsætter den fængslede præsident, Mohamed Bazoum.

/ritzau/dpa