Frankrig beskylder USA og Australien for svig og løgne

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, har beskyldt Australien og USA for at lyve om en ny sikkerhedspagt, som har fået regeringen i Paris til at kalde dets ambassadører hjem fra de to lande.

Jean-Yves Le Drian beskylder også USA og Australien for at være "svigefulde" og for at have udvist "foragt" ved at bryde et tillidsforhold.

Den omstridte "Aukus-pagt" indebærer, at Frankrig mister en ubådsaftale til et trecifret milliardbeløb i kroner.

Krisen omkring aftalen har skabt en dyb kløft i det fransk-amerikanske forhold og synes at undergrave håbet om, at der kunne komme et nyt stærkt partnerskab mellem de to lande efter Donald Trumps præsidentperiode i USA.

I et interview med tv-kanalen France 2 er der ingen tegn på, at den franske udenrigsminister er indstillet på at få nedtonet krisen.

Tværtimod så anvendte han et klart udiplomatisk sprog i sin kritik af Australien, USA og Storbritannien, som er med i aftalen.

- Der har været løgne, svigefuldhed, et stort tillidsbrud og foragt. Det går simpelt hen ikke, siger Le Drian i interviewet.

Australien tilbageviser de franske påstande om løgne og forræderi.

Den australske forsvarsminister, Peter Dutton, insisterer på, at den australske regering i Canberra har handlet "meget direkte, åbent og ærligt" i forhold til Frankrig.

Le Drian fremsatte også en hård kritik af briterne, da han blev spurgt om, hvorfor den franske ambassadør i London ikke blev kaldt hjem.

- Når det gælder Storbritannien, er der ikke grund til det. Vi kender deres konstante opportunisme. Så der er ingen grund til at kalde vores ambassadør hjem for at forklare.

Le Drian tilføjer om briternes rolle i pagten, at "Storbritannien er lidt af et tredje hjul i aftalen".

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, vil nu prioritere udviklingen af en EU-strategi, siger han.

Den nye sikkerhedsaftale har til formål at styrke bestræbelserne på at imødegå Kinas tiltagende indflydelse i Det Sydkinesiske Hav.

/ritzau/Reuters