Frankrig dumper migranter i italiensk skov

Det har udløst vrede i den italienske regering, at fransk politi uden varsel har efterladt migranter i skov.

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, angriber Frankrig for at have kørt migranter over grænsen til Italien og efterladt dem nær Torino.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- At efterlade migranter i en italiensk skov kan ikke bare være en fejl eller et uheld.

- Finder (regeringen i) Paris, der kalder sig selv ordentlig, det normalt at smide folk af i en skov? Vi har at gøre med en international skamplet, skriver Salvini på de sociale medier.

Han refererer til en episode, hvor en fransk politivogn blev set køre ind i Italien omkring byen Claviere og efterlade to immigranter i en skov.

Tusindvis af immigranter bliver hvert år sendt tilbage til Italien efter at have krydset grænsen til Frankrig. Det sker normalt under mere ordnede forhold.

Den franske administrative leder af området Hautes-Alpes, præfekten Cecile Bigot-Dekeyzer, har beklaget episoden.

- Det var en fejl at køre ind på italiensk område uden tilladelse fra det italienske politi. Politiet havde ingen ret til at køre ind i Italien, siger præfekten ifølge AFP.

Det er ikke første gang, at Frankrig har returneret immigranter uden at orientere Italien. I 2017 blev fransk politi opdaget, da betjente efterlod immigranter på banegården i den italienske by Bardonecchia.

Matteo Salvini, der er fra det indvandringskritiske parti Lega, kræver handling fra de franske myndigheder efter episoden.

Frankrig og Italien er på kollisionskurs om immigranter. Italiens regering har svoret at stoppe de mange immigranter, der ankommer til landet via Middelhavet.

Omvendt kritiserer Frankrig, at Italien sender immigranter til Frankrig og ikke opfylder sin pligt til at modtage flygtninge og immigranter som det første EU-land ifølge Dublin-konventionens regler.

/ritzau/