Frankrig slutter evakuering fra Niger på årsdag for selvstændighed

Frankrig har torsdag afsluttet evakueringen af flere hundrede franske og europæiske borgere fra kupramte Niger.

Det oplyser den franske regering ifølge nyhedsbureauet AFP.

Niger er en tidligere fransk koloni. Torsdag er det 63 år siden, at Niger opnåede selvstændighed fra Frankrig.

Frankrig har stadig omkring 1500 soldater i Niger til kamp mod ekstremisme i Sahel-regionen.

I alt er 1079 personer blevet fløjet ud af det vestafrikanske land, som en militærjunta i sidste uge kuppede sig til magten over.

577 af de evakuerede er franske statsborgere. Resten er en række forskellige nationaliteter, oplyser det franske forsvarsministerium.

Om nogle af dem er danske, fremgår ikke.

Tirsdag oplyste det danske udenrigsministerium, at Danmark samarbejdede med flere andre lande om at hjælpe danskere, der ønskede at forlade Niger.

Udenrigsministeriet var i kontakt "med de få danskere, der p.t. er tilmeldt danskerlister for Niger", lød det i en mail til Ritzau tirsdag.

Det franske militær har brugt fem fly til evakueringen.

I anledning af årsdagen for Nigers uafhængighed er hundredvis af personer samlet i landets hovedstad, Niamey.

Der er ifølge AFP tale om tilhængere af militærstyret, der onsdag i sidste uge væltede den demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum.

Nogle af demonstranterne har russiske flag med. En af dem, Issiaka Hamadou, siger, at "det er kun sikkerhed, der interesser os". Det er lige meget, om det kommer fra "Rusland, Kina, Tyrkiet, hvis de vil hjælpe os".

- Vi vil bare ikke have Frankrig, som har plyndret os siden 1960. De har været her lige siden, og intet har ændret sig, siger Issiaka Hamadou ifølge AFP.

Både Storbritannien og USA har meddelt, at de trækker ambassadeansatte hjem fra Niger. Det sker som en sikkerhedsforanstaltning.

Torsdag har den amerikanske præsident, Joe Biden, krævet Bazoum genindsat.

Samtidig er nedtællingen i gang, da en frist fremsat af den vestafrikanske alliance Ecowas, der består af 15 medlemslande, nærmer sig.

Søndag gav Ecowas Niger en uge til at få genindsat præsident Bazoum - ellers kunne de risikere militær indblanding, omend det er en sidste udvej for Ecowas.

Alliancen har desuden indført en række omfattende økonomiske sanktioner mod Niger som konsekvens af kuppet.

Begivenhederne i Niger er det seneste i rækken af militærkup i Sahel-regionen og Vestafrika. Siden 2020 er der blevet begået kup i nabolandene Mali og Burkina Faso.

Ecowas har i Niger valgt sin hidtil hårdeste linje over for kupmagerne. Det har fået militærstyrede Mali og Burkina Faso til at sige, at enhver indgriben i Niger svarer til en krigserklæring mod dem.

