Frankrig er i gang med smerteligt retsopgør

- Jeg opgav alle professioner for at blive kriger for Islamisk Stat, sagde en sortklædt Salah Abdeslam onsdag i retten i Paris, da chefdommer Jean-Louis Périès spurgte til hans stilling.

Den 31-årige fransk-marokkaner menes at være den eneste overlevende fra den militante gruppe, som angreb den franske hovedstad for knap seks år siden og dræbte 130 mennesker.

Abdeslam blev onsdag ført ind i den specialbyggede retssal iklædt sort tøj og sort mundbind, hvor det lange skæg stak ud under.

- Der er ingen anden gud end Allah, lagde Abdeslam ud med at sige, da chefdommeren bad ham om at fastslå sin identitet.

Onsdag kunne Périès erklære retssagen indledt i den specialbyggede og topsikrede retssal.

Retsopgøret kommer på baggrund af en af "århundredets begivenheder på grund af dens tragiske dimension" og er "uden for normen", bemærkede chefdommeren.

- Helt bestemt uden for normen hvad angår antallet af indblandede, ofre og ressourcer afsat af staten, sagde han ifølge avisen Libération.

Frankrigs justitsminister, Eric Dupond-Moretti, har beskrevet retssagen som "et hidtil uset retligt maraton", mens talrige overskrifter i franske medier betegner den som "historisk".

- Disse begivenheder er ætset ind i vores kollektive hukommelse, sagde Dupond-Moretti onsdag til fransk tv.

Ud over Abdeslam er 19 andre mænd tiltalt for deres roller i angrebene i Paris fredag den 13. november 2015.

Den aften rettede militante jihadister iført selvmordsbombeveste en række angreb mod flere mål i byen.

En bombe eksploderede ved det store stadion, Stade de France. Et andet angreb var rettet mod natklubben Bataclan.

Derpå blev adskillige gæster på seks parisiske udendørscaféer og restauranter ramt, da gerningsmændene skød mod dem fra en forbikørende bil.

I alt blev 130 mennesker dræbt og over 400 såret i angrebene, der var de værste på fransk jord siden Anden Verdenskrig.

Abdeslam blev anholdt i Bruxelles-distriktet Molenbeek i marts 2016, fire måneder efter angrebet i Paris, og har været varetægtsfængslet siden da.

Han har hidtil nægtet at samarbejde med fransk politi. Da han i 2018 var gennem en separat retssag i Belgien, forholdt han sig stort set tavs.

Derfor er det endnu uvist, om den hovedmistænkte vil sige noget, når han efter planen selv skal vidne i sagen til januar.

Pårørende og overlevende har givet udtryk for, at de er utålmodige efter at høre vidneforklaringer, der måske kan hjælpe dem med at forstå, hvad der skete den aften i november 2015, og hvorfor det skete.

Philippe Duperron er i dag formand for 13onze15, der er en forening af ofre for angrebene. Han er en af de mange, der skal vidne i retten.

- Det er vigtigt, at ofrene kan vidne og kan fortælle de tiltalte om smerten, siger Duperron, hvis 30-årige søn Thomas blev dræbt ved angrebene.

- Vi ser også frem til det med nervøsitet, fordi vi ved, at når denne retssag finder sted, vil smerten og begivenhederne og alting komme tilbage til overfladen, fortæller han til nyhedsbureauet Reuters.

Dommene ventes i slutningen af maj næste år.

/ritzau/