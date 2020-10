Frankrig erklærer igen national corona-sundhedskrise

Macron ventes onsdag aften at meddele, hvilke tiltag Frankrig genindfører for at få bugt med coronasmitten.

Frankrig erklærer national sundhedskrise, meddeler regeringen onsdag aften.

Coronapandemien er en sundhedskatastrofe, der bringer befolkningens liv i fare og berettiger, at regeringen genindfører strenge tiltag for at få bugt med smitten, hedder det i meddelelsen.

Landet går derfor i kriseberedskab fra lørdag. Det giver myndighederne mulighed for at indføre nye restriktioner.

Meddelelsen kommer kort inden, at præsident Emmanuel Macron onsdag aften ventes at meddele nye tiltag, der skal være med til at bremse smittespredningen.

Det sker i et interview på fransk tv klokken 19.55.

De seneste tal fra de franske sundhedsmyndigheder viser, at der onsdag er 9100 coronapatienter indlagt på hospitaler rundt om i landet. Det er første gang siden 25. juni, at tallet er på det niveau.

