Frankrig erklærer nødretstilstand og TikTok-forbud på Ny Kaledonien

Frankrig har onsdag aften erklæret nødretstilstand, forbudt TikTok og indsat soldater i gaderne i Ny Kaledonien.

Det sker, efter at tre unge nykaledoniere samt en politibetjent er døde under voldsomme optøjer på øen i den sydvestlige del af Stillehavet. Hundredvis er tilmed blevet kvæstet og flere betjente er kommet til skade.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi tolerer ikke vold, siger den franske premierminister, Gabriel Attal.

Attal underskrev herefter et dekret, som indfører nødretstilstand i tolv dage. Nødretstilstanden "vil give os tid til at udrulle massive tiltag, som skal genoprette freden", lyder det.

Tilmed siger Attal, at soldater vil bevogte Ny Kaledoniens største havn og lufthavn.

Ny Kaledonien er et fransk oversøisk territorium og betragtes som en af verdens sidste europæiske kolonier.

Uroen har rod i en fransk lovændring, som denne uge er blevet stemt igennem i Nationalforsamlingen i Frankrig.

Den vil give franske borgere, som har boet ti år i Ny Kaledonien, mulighed for at stemme ved lokalvalg.

Kritikere frygter, at det vil mindske den oprindelige befolknings indflydelse. Frankrig kalder lovændringen en nødvendighed for at gøre valgene demokratiske.

Nødretstilstanden på Ny Kaledonien trådte i kraft onsdag aften klokken fem lokal tid. Den giver myndighederne yderligere beføjelser til at indføre forbud mod forsamlinger og forbyde folk at bevæge sig rundt i gaderne.

Der er blevet indsat 500 betjente, som supplerer de 1800, der normalt er til stede på øen.

Betjentene er blevet sendt til øen, efter at der er blevet sat ild til køretøjer og bygninger, butikker er blevet plyndret, og skoler er blevet lukket. Der er allerede trådt et udgangsforbud i kraft i hovedstaden Noumea.

Myndighederne har også forbudt TikTok. Regeringen mener, at TikTok blev brugt til at organisere protester under optøjer i Frankrig sidste sommer. Det vil myndighederne undgå i denne omgang.

