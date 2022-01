Frankrig et skridt nærmere vaccinepas efter flere dages debat

Efter tre dage med ophedet debat har det franske parlament torsdag stemt et lovforslag om strammere coronaregler igennem.

Hvis det også bliver vedtaget i Senatet, vil det medføre indførslen af et vaccinepas i landet.

Senatet ventes at tage stilling til sagen i begyndelsen af næste uge. Det er domineret af højrefløjen, som formentlig vil komme med ændringsforslag.

Lovforslaget vil gøre det obligatorisk at være færdigvaccineret mod covid-19 i en lang række tilfælde.

For eksempel vil det indebære, at borgere skal være vaccinerede, hvis de vil rejse med intercitytog, deltage i kulturelle begivenheder eller spise på restaurant.

En nylig negativ test eller bevis for et nyligt overstået coronaforløb vil ikke blive godtaget.

Teksten til lovforslaget blev godkendt tidlig torsdag morgen. Det var egentlig forventet, at den ville gå relativt nemt igennem for flere dage siden. Men det blev i stedet til tre dage med lange og ophedede debatter i parlamentet.

Diskussionerne fik ekstra liv, da præsident Emmanuel Macron sagde, at han med loven - mildt sagt - ønsker at genere dem, der ikke er blevet vaccineret.

Regeringen håber, at loven kan være på plads 15. januar. Med tanke på Senatets forventede ændringsforslag, er det tvivlsomt, om det kan nås.

Den franske premierminister, Jean Castex, siger til tv-stationen BFM, at han stadig håber, at loven kan indføres 15. januar.

Omkring ti procent af den franske befolkning er ikke vaccineret. De udgør en større andel af dem, der indlægges og er på intensiv.

Macrons sprogbrug om at genere de uvaccinerede har vakt opsigt i Frankrig. Franske medier spekulerer i, om Macron bevidst har skabt kontroversen for at skabe opmærksomhed forud for præsidentvalget.

Der er præsidentvalg til april.

/ritzau/AFP