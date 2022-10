Frankrig: EU arbejder på sanktioner mod Iran

Frankrigs udenrigsminister, Catherine Colonna, siger tirsdag, at EU kigger på at indføre sanktioner imod en række iranske embedsfolk, som har været involveret i at slå ned på demonstrationer i Iran.

Der har været demonstrationer i Iran siden midten af september. De startede, da den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde i det iranske politis varetægt.

Protesterne er blevet slået hårdt ned på af Irans regering.

Flere iranske medier har beskrevet, hvordan politiet er faret hårdt frem mod universitetsstuderende, som demonstrerede i hovedstaden Teheran natten til mandag.

Demonstranterne blev mødt af tåregas og paintballpistoler fra politiet.

Menneskerettighedsgrupper vurderer, at mindst 130 personer har mistet livet i demonstrationerne, siden de begyndte.

Ifølge Colonna ser EU på at indefryse værdier og på at indføre indrejseforbud for bestemte personer.

Den franske udenrigsminister mener, at tiltagene vil ramme højtstående medlemmer af den iranske regering, som sender deres børn afsted for at bo i vestlige lande.

Mahsa Amini mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok.

Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er det Frankrig, Tyskland, Danmark, Spanien, Italien og Tjekkiet som arbejder på, at EU skal indføre sanktioner imod Iran.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sagde mandag, at Danmark mener, at eventuelle sanktioner skal ramme dem, som er ansvarlige for Mahsa Aminis død.

/ritzau/Reuters