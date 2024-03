Frankrig evakuerer borgere fra den tidligere koloni Haiti

Den tidligere kolonimagt Frankrig vil tilbyde evakueringsfly til de franske statsborgere, der befinder sig i Haiti, mens bandevolden i den caribiske østat fortsætter med at eskalere.

Tiltaget kommer, efter at alle udenlandske ansatte ved EU's mission i Haiti såvel som den tyske ambassadør forlod landet for omkring to uger siden.

Det amerikanske militær har desuden fløjet alt ikkeessentielt diplomatisk personale ud af Haiti.

I sidste uge fløj USA nogle af dets statsborgere fra Haiti til nabolandet Den Dominikanske Republik med helikopter.

Normale kommercielle flyvninger fra hovedstaden, Port-au-Prince, er indstillet. Derfor vil den franske regering organisere særlige fly i samarbejde med forsvarsministeriet, så de mest sårbare franskmænd kan forlade landet, oplyser udenrigsministeriet søndag.

Franske borgere i Haiti er blevet bedt om at kontakte den franske ambassade i Port-au-Prince.

Situationen i Haiti er i øjeblikket kaotisk. Den fungerende premierminister, Ariel Henry, blev forhindret i at komme tilbage til Haiti fra en udenlandstur på grund af bandernes vold i slutningen af februar.

Siden er han trådt tilbage.

Planer om en overgangsregering, forberedelser til landets første valg siden 2016 såvel som en multinational mission, der skal støtte de lokale politistyrker, er indtil videre ikke blevet implementeret.

Selv inden den seneste eskalering af situationen i Haiti, styrede væbnede grupper omkring 80 procent af hovedstaden ifølge FN.

Haiti fik uafhængighed fra Frankrig i 1804, og landets officielle sprog er både fransk og haitiansk kreolsk.

