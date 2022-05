Frankrig får den første kvindelige premierminister i 30 år. Og hun får en vanskelig opgave

Elisabeth Borne skal indfrie præsidentens valgløfter om at styrke klimakampen, men også gennemføre en upopulær pensionsreform uden at stjælpe rampelyset fra Emmanuel Macron

Tre uger efter sin sejr ved præsidentvalget har Emmanuel Macron udnævnt sin nye premierminister. Den 61-årige Elisabeth Borne er den ”schweizerkniv”, som Frankrigs genvalgte præsident har ledt efter.

Den perfekte premierminister skulle være spiselig for venstrefløjen uden at støde højrefløjen bort. En multikunstner, der kan gennemføre en upopulær pensionsreform, men også opfylde præsidentens løfter om social retfærdighed og klimahandling til venstrefløjen, som hjalp ham med at vinde præsidentvalget, men som snarere stemte imod højrenationalisten Marine Le Pen end for Macron.