Frankrig får sin yngste premierminister nogensinde

Frankrig har fået ny premierminister.

Det står klart, efter at præsident Emmanuel Macron tirsdag har udpeget den nuværende undervisningsminister - 34-årige Gabriel Attal - til at afløse Elisabeth Borne på posten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Attal bliver den yngste premierminister i Frankrigs historie og den første, som er åbent homoseksuel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag trådte Elisabeth Borne tilbage som premierminister. Det var derfor ventet, at Macron ville udpege en ny premierminister tirsdag.

Borne har været premierminister i mindre end to år og har i den tid været gennem mindst 18 mistillidsafstemninger i det franske parlament.

Blandt andet i september, hvor der blev afholdt en mistillidsafstemning, efter at Borne havde gennemtvunget en ny finanslov uden parlamentets accept.

Borne blev premierminister i maj 2022.

Premierministeren i Frankrig udpeges af den siddende præsident og står til ansvar over for parlamentet. Premierministeren skal have opbakning af et flertal af parlamentets medlemmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

I det franske politiske system lægger præsidenten regeringens politiske linje. Premierministeren er ansvarlig for den daglige ledelse af regeringen.

Frankrigs regering har kæmpet flere svære politiske kampe det seneste år. Især regeringens reform af det franske pensionssystem - og hævelsen af pensionsalderen - har affødt kritik og kostet folkelig opbakning.

En omrokering af regeringen ses som afgørende for Macron, hvis han og hans regering skal have større opbakning i befolkningen frem mod næste præsidentvalg. Det finder sted i 2027.

/ritzau/