Frankrig forbyder den muslimske abaya-dragt i skoler

Frankrig forbyder elever i de offentlige skoler at iføre sig klædedragten abaya, som nogle muslimske piger og kvinder bærer.

Det er en løs klædedragt, der dækker hele kroppen og sidder løst om håret.

- Jeg har besluttet, at abaya ikke længere må bæres i skoler, siger undervisningsminister Gabriel Attal til tv-stationen TF1.

- Når man går ind i et klasseværelse, bør man ikke være i stand til at identificere de enkelte elevers religion blot ved at se på dem.

Attal siger ifølge AFP, at forbuddet gælder i offentlige skoler over hele landet fra den 4. september, når de åbner efter sommerferien.

Frankrig fører skrappe regler om at holde religiøse tegn ude af landets offentlige skoler. Det er forbud, der har været opretholdt siden det 19. århundrede, da lovgivningen fjernede katolsk indflydelse fra undervisningen.

Også kristne kors og jødiske kalotter er forbudt.

I de senere årtier har Frankrig dog haft problemer med at opdatere retningslinjerne i takt med, at der er kommet flere og flere muslimer i landet.

Hovedtørklæder og ansigtsslør er blevet forbudt i skoler, mens abaya har været en gråzone.

Forbuddet mod hovedtørklæder og ansigtsslør har mødt både kritik og vrede i dele af det muslimske samfund.

Omkring fem millioner af de 68 millioner indbyggere i Frankrig er muslimer.

Der er bred opbakning til at forsvare sekularismen hen over det politiske spektrum.

Venstrefløjen taler om frihedsværdier, mens højrefløjen ser reglerne som et bolværk mod islams voksende rolle i samfundet.

Der er rapporter om, at abaya-dragten bruges mere og mere i skoler, og der har været spændinger mellem lærere og forældre.

- Sekularisme betyder frihed til at befri sig selv via skolen, siger undervisningsministeren.

/ritzau/Reuters