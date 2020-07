Frankrig forbyder varmelamper på barer for at hjælpe klimaet

Forbuddet er en del af en større pakke af klimatiltag, der skal reducere Frankrigs CO2-udledning.

Frankrig forbyder varmelamper udendørs på barer og restauranter for at reducere landets CO2-udslip.

Det annoncerede regeringen mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Forbuddet er en del af en større pakke fra regeringen af klimatiltag, der skal skære ned på landets CO2-udledning.

Blandt de nye tiltag kan det også nævnes, at alle opvarmede eller nedkølede offentlige bygninger fremover skal holde deres døre lukkede for ikke at spilde energi.

Forbuddet mod varmelamper vil først træde i kraft, når vinteren er overstået, da mange restauranter er blevet ramt hårdt økonomisk af coronapandemien.

Frankrigs minister for økologi, bæredygtig udvikling og energi, Barbara Pompili, siger mandag ifølge BBC, at det er forkert af forretninger i landet at "køle gaderne ned" om sommeren, bare så kunderne ikke skal åbne døren.

- På samme måde skal terrasser heller ikke være opvarmet om vinteren, så folk kan føle sig varme, mens de drikker kaffe, siger hun.

/ritzau/