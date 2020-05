Frankrig foreslår 150-300 milliarder euro i EU-gæld til coronafond

Forslag lægger op til en genopretningsfond på størrelse med 1-2 procent af EU's bnp årligt i tre år.

Frankrig foreslår, at EU-Kommissionen skal optage gæld for mellem 150 og 300 milliarder euro årligt fra 2021 til 2023 til at hjælpe de værst ramte EU-lande efter coronakrisen.

Milliarderne skal finansiere en stor genopretningsplan. Forslaget fra regeringen i Paris skal dog ikke erstatte direkte bevillinger til de lande, der er værst ramt af coronakrisen. Det er ifølge Frankrig også nødvendigt.

Direkte overførsler er et krav fra flere sydeuropæiske lande, som ikke deles af alle lande i unionen.

Nyhedsbureauet Reuters har set det franske forslag, der går på, at der skal etableres en fond, der har en størrelse på en til to procent af EU's bruttonationalprodukt (bnp).

Bruttonationalproduktet er udtryk for størrelsen på en økonomi.

Frankrig lægger forslaget på bordet, mens EU-Kommissionen knokler med at færdiggøre et udspil til en genopretningsplan og en ny budgetramme for perioden 2021-27.

Det er en øvelse, hvor der skal tages højde for meget forskellige ønsker i medlemslandene til alt fra størrelse og indhold af EU's budget til svære diskussioner af formen af støtten.

En del af indspillet fra Frankrig går på, at de lån, der gives, skal være på meget fordelagtige vilkår for de lande, der er i knæ.

De skal være afdragsfri i lang tid. De skal have en lav rente. De skal have en meget lang løbetid. I hvert fald ifølge Frankrig.

Planen fra EU-Kommissionen rygtes i øjeblikket klar om knap to uger. Det er ikke bekræftet af EU-Kommissionen.

