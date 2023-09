Frankrig forhandler om delvis tilbagetrækning fra kupramte Niger

Frankrig er i forhandlinger med Nigers hær om at trække "elementer" af sit militær ud af det vestafrikanske land, hvor der for nylig fandt et kup sted.

Det oplyser en kilde i forsvarsministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP tirsdag. Også mediet Le Monde har fået forhandlingerne bekræftet fra flere unavngivne kilder.

- Diskussioner vedrørende tilbagetrækningen af visse militære elementer er påbegyndt, siger en kilde fra forsvarsministeriet. Kilden ønsker ikke at stå frem med navn.

Det er uklart, hvor mange der er tale om, og hvornår en mulig tilbagetrækning vil finde sted.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der har været spekulationer om, at Frankrig kan blive tvunget til en fuldstændig tilbagetrækning fra Niger.

Frankrig har omkring 1500 soldater udstationeret i Niger som led i kampen mod jihadisme i Sahel-regionen.

Nigers nu tilfangetagne præsident, Mohamed Bazoum, blev 26. juli tvunget fra magten ved et kup.

Militærjuntaen har dannet en ny regering i landet. Bazoum og hans familie holdes fanget af juntaen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Frankrig - den tidligere kolonimagt i Niger - har opfordret militærjuntaen til at genindsætte Bazoum.

Det har juntaen dog ikke gjort, og forholdet mellem Frankrig og Niger er blevet voldsomt forværret efter kuppet. Frankrig har udtalt, at kupmagernes styre er illegitimt.

3. august trak kuplederne sig fra flere militære samarbejdsaftaler med Frankrig.

/ritzau/AFP