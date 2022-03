Frankrig giver tilskud til benzin i fire måneder

Den franske regering giver fra april tilskud til benzin for at holde prisen nede.

Frankrig vil fra april give subsidier til benzin for at hindre, at bilisterne bliver flået helt, når de tanker deres bil op.

Priserne på energi, herunder benzin, er steget i de seneste måneder og har fået endnu et hak op i forbindelse med krigen i Ukraine.

Derfor giver staten Frankrig fra april et tilskud på 15 cent per liter brændstof, siger den franske premierminister, Jean Castex, til avisen Le Parisien.

15 cent svarer til omkring en krone og ti øre.

Det er planen, at subsidierne skal være i kraft i fire måneder.

Ordningen ventes ifølge Castex at koste skatteyderne to milliarder euro, omkring 15 milliarder kroner.

Premierministeren opfordrer olieselskaber og benzinselskaber til at vise en tilsvarende gestus og sænke prisen for benzin for forbrugerne yderligere.

Frankrig har en dårlig erfaring med forhøjelse af priser på brændstof.

I 2018 varslede præsident Emmanuel Macron, at der ville blive lagt en ekstra afgift på brændstof.

Det var ikke alle franskmænd glade for.

I november samme år opstod bevægelsen De Gule Veste, opkaldt efter de gule veste, som hver en bilist skal have i sin bil.

Bilister ude på landet, hvor mange franskmænd er nødt til at have bil, og hvor pengene ofte er små, blokerede vejkryds og rundkørsler for at protestere mod planen om dyrere brændstof.

Protesterne bredte sig, og snart var De Gule Veste en protestbevægelse, som var rettet imod det generelt dyre liv for almindelige mennesker i Frankrig.

Macron droppede i øvrigt sine afgifter på brændstof.

/ritzau/dpa