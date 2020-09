Frankrig har det tredjehøjeste antal coronasmittede på en dag

Frankrig er onsdag tæt på at have 10.000 nye bekræftede coronatilfælde i løbet af et døgn. 46 er døde.

Franske sundhedsmyndigheder melder onsdag om 9784 bekræftede tilfælde af coronasmitte inden for det seneste døgn.

Det er det tredjehøjeste antal registrerede tilfælde på et enkelt døgn i Frankrig, siden coronaudbruddet begyndte tidligere på året.

46 smittede personer er døde i løbet af det seneste døgn.

Antallet af bekræftede smittetilfælde har været stigende i Frankrig i de seneste dage.

Det er femte dag i træk, at syvdagesgennemsnittet viser flere end 8000 nye smittetilfælde per dag.

Det kan imidlertid være misvisende at sammenligne tal fra forskellige perioder, fordi der kan være forskel på, hvor mange test der blev foretaget dengang og nu.

Men i flere lande i Europa er smittetallene generelt stigende efter at have været lave hen over sommeren.

Siden begyndelsen af året er i alt 31.045 personer, som var smittet med coronavirus, døde i Frankrig. Næsten 405.000 mennesker er bekræftet smittet i alt.

/ritzau/Reuters