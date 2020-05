Frankrig har laveste daglige coronadødstal i fem uger

Tendensen fortsætter i Frankrig: der er færre coronapatienter på hospitalerne, og det daglige dødstal går ned.

I det seneste døgn har Frankrig registreret 218 dødsfald blandt personer, der var smittet med coronavirus. Det er det laveste daglige coronadødstal, Frankrig har haft i over fem uger.

Det meddeler chefen for den franske sundhedsstyrelse, Jerome Salomon, fredag.

Sidst, Frankrig registrerede et så relativt lavt antal dødsofre blandt coronapatienter, var den 23. marts, da der var 186 registrerede dødsfald.

På landets intensivafdelinger er antallet af indlagte faldet med 141 i løbet af det seneste døgn, tilføjer han. Nu er der 3878 alvorligt syge coronapatienter indlagt på intensivafdelinger rundt om i Frankrig.

Også antallet af indlagte på de almindelige hospitalsafsnit fortsætter tendensen nedad. Der er blevet omkring 400 færre indlagte i løbet af det seneste døgn.

Fredag er knap 26.000 indlagt med Covid-19, som sygdommen hedder.

Frankrig har Europas fjerdehøjeste coronadødstal efter Italien, Storbritannien og Spanien. I alt er 24.594 mennesker, der var smittet med coronavirus, døde i Frankrig siden februar.

I hele Europa har antallet af døde blandt coronasmittede fredag aften rundet 140.000, viser en opgørelse foretaget af nyhedsbureauet AFP.

Landets regering har meddelt, at man fra 11. maj vil begynde en gradvis lempelse af den nedlukning, der har været i kraft siden marts for at hindre smittespredning.

Der vil dog fortsat være skrappe tiltag i kraft i blandt andet Paris og det nordøstlige Frankrig. Disse regioner er særligt hårdt ramt.

/ritzau/AFP