Frankrig har mere end halveret antallet af intensivpatienter

Da Frankrig var hårdest ramt af coronavirus, var der 7148 indlagte intensivpatienter. Nu lyder tallet på 2961.

Frankrig ser ud til at være ovre den værste del af coronakrisen.

I hvert fald melder landet om faldende coronasmitte- og dødstal, og også antallet af patienter på intensivafdelinger i Frankrig er faldet betragteligt.

Antallet af intensivpatienter er afgørende for et lands sundhedssystems evne til at følge med presset under coronakrisen.

Det franske sundhedsministerium oplyser torsdag, at antallet af patienter på hospitalernes intensivafdelinger er faldet til under 3000 for første gang siden den 25. marts. Mere præcist lyder antallet på 2961.

Det er mere end en halvering, i forhold til da udbruddet var på sit værste stadie. Her var 7148 patienter 8. april indlagt på en intensivafdeling.

Antallet af coronarelaterede dødsfald er torsdag steget med 178 i Frankrig. Det samlede antal dødsfald lyder dermed på 25.987.

/ritzau/