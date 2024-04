Frankrig har plan B-løsninger til åbningsceremoni på Seinen

Frankrig har plan B-løsninger på bordet i forhold til åbningsceremonien til de olympiske lege i Paris til sommer.

Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Plan B-løsningerne kan blive gældende, hvis regeringen tættere på legene vurderer, at det vil være for risikabelt at holde ceremonien på Seinen i Paris som planlagt.

Emmanuel Macron understreger dog over for to franske medier, at han forventer, at landet vil være i stand til at afholde en "meget stor" åbningsceremoni ved legene på trods af bekymringer om sikkerheden og risiko for terror.

- Vi kan gøre det, og vi vil gøre det, siger han til RMC Radio og BFM TV ifølge Reuters.

Den franske præsident tilføjer også, at de franske myndigheder "ikke er naive", når det kommer til sikkerhedsrisikoen.

De olympiske lege i Paris begynder 26. juli, hvor åbningsceremonien efter planen skal finde sted.

/ritzau/