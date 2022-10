Frankrig henter 15 kvinder og 40 børn hjem fra Syrien

15 kvinder og 40 børn med fransk statsborgerskab er blevet hentet i kurdisk-kontrollerede lejre i Syrien af franske myndigheder og ført til Frankrig.

Det oplyser det franske udenrigsministerium torsdag.

De 40 børn er blevet overgivet til sociale myndigheder i Frankrig, lyder det i en meddelelse fra det franske udenrigsministerium.

De 15 kvinders fremtid skal afklares ved de franske domstole.

- Frankrig vil gerne takke de lokale myndigheder (...) for deres samarbejde, som har gjort operationen mulig, skriver ministeriet.

En dom i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i september pålagde Frankrig at genoverveje en sag om at hente to kvinder, der var rejst til Syrien, hjem til Frankrig.

De to kvinder var rejst til Frankrig med deres partnere, som kæmpede for Islamisk Stat.

De franske myndigheder havde afvist at hente de to kvinder, der sad i kurdisk-kontrollerede lejre, hjem. Derfor havde kvindernes forældre bedt om at få sagerne vurderet af menneskerettighedsdomstolen.

Domstolen afviste en række af forældrenes påstande, men de gav dem medhold i, at da kvinderne var franske statsborgere, havde de ret til at gøre entre i Frankrig.

Alle 15 kvinder og 40 børn, som Frankrig har hentet hjem i den seneste omgang, er franske statsborgere.

Frankrig er langt fra det eneste land i Europa eller rundt om i verden, der ikke har været ivrige efter at hente deres statsborgere eller borgere med rødder i Frankrig fra de kurdisk-kontrollerede lejre i Syrien.

Modsat har de kurdiske myndigheder opfordret europæiske og andre lande til at hente deres statsborgere og beboere i lejren med rødder i andre lande end Syrien.

Lejrene er fyldt med tilhængere af det tidligere Islamisk Stat. De få gange kameraer har fået lov til at se ind i lejrene, har de vist, at den jihadistiske organisations tankegods lever i bedste velgående i lejrene.

Som da DR besøgt al-Hol-lejren i april 2021. Her kunne DR's journalist berette, at både kvinder og børn i lejren åbent gav udtryk for, at de ønskede sig tilbage til Islamisk Stat.

