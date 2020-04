Frankrig i lockdown

* Frankrig har været underlagt udgangsforbud siden den 17. marts på grund af coronapandemien.

* For at bevæge sig udenfor skal man have et stykke papir, der beviser, at man har et gyldigt ærinde.

* Indtil videre gælder udgangsforbuddet indtil den 11. maj, hvor nogle skoler vil genåbne, og visse mennesker kan vende tilbage til arbejde.

* Frankrig er det land med fjerdeflest smittede og døde i verden.

* I Frankrig er 162.220 smittet med Covid-19, og 22.890 er døde med sygdommen.

Kilde: Johns Hopkins University

/ritzau/